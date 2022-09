Faune sauvage – L’étonnante saga d’une famille de chouettes Blessée puis soignée, une chevêche d’Athéna qui a perdu un œil a retrouvé sa liberté vendredi. Elle illustre les efforts entrepris pour une meilleure biodiversité. Xavier Lafargue

Marine, employée au COR, a amené sur place la petite chouette, dont l’œil gauche est heureusement toujours valide. LAURENT GUIRAUD

La remise en liberté d’un petit rapace, ce vendredi dans un verger situé à la frontière des communes de Jussy et Meinier, n’est pas anodine. D’abord parce que cette chouette chevêche a perdu un œil à la suite d’un accident; ensuite parce que son histoire est triste et belle à la fois; enfin parce que cette espèce incarne parfaitement les efforts entrepris pour favoriser la biodiversité en Suisse, et à Genève en particulier.