Troinex – L’été est gourmand sur la terrasse de Serge Labrosse à La Chaumière Le chef étoilé concocte des mets originaux et ensoleillés à base de produits soigneusement sélectionnés. Alain Giroud

Le chef Serge Labrosse sur la terrasse de La Chaumière. Georges Cabrera

La terrasse de La Chaumière est un petit paradis verdoyant et surtout gourmand, puisque les plats sortent de la cuisine de Serge Labrosse. Le chef étoilé concocte des mets souvent originaux, toujours à base de produits soigneusement sélectionnés. Alors on se laisse bercer par ses trouvailles, ses cuissons au rasoir, ses saveurs souvent exaltantes, parfois improbables. Venez rêver avec nous. Titillons de la pointe de la fourchette ce drôle de gâteau de cœurs-de-bœuf. On s’attend à une solide et épaisse tranche de chair rouge, on découvre un millefeuille de fines lamelles soigneusement empilées. Une découpe qui démultiplie la sapidité du légume-fruit.