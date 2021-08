Météo exécrable – «L’été 2021 sera quand même plus chaud que la norme» La fraîcheur du mois de juillet ne suffit pas à combler les températures très hautes observées en juin. Le coup de chaud actuel accentue la situation. Florent Quiquerez

On voyant cette image prise le 4 août à Genève, on a du mal à y croire, mais l’été 2021 sera plus chaud que la norme. keystone-sda.ch

Qui l’eût cru? Malgré le temps pourri qui nous a accompagnés une bonne partie des vacances, l’été 2021 risque bien d’être plus chaud que les normes saisonnières. Et avec un thermomètre qui a repassé les 30 degrés, ce scénario est de plus en plus probable. Explications avec Vincent Devantay, météorologue à MeteoNews.

L’été 2021 sera vraiment plus chaud que la norme? On a du mal à vous croire. Je peux comprendre que ça puisse surprendre. Mais il faut bien se rendre compte que l’été météorologique dure du 1er juin au 31 août. Or le mois de juin a été un des plus chaud jamais enregistré avec des températures 2 à 3 degrés au-dessus des normales saisonnières. Cet excédent thermique a largement rattrapé le déficit de 0,5 à 1 degré enregistré en juillet. On ne sait pas encore exactement ce que va nous réserver le mois d’août, mais étant donné les températures élevées actuelles, on restera sans doute au-dessus de la norme saisonnière.

Mais le mois de juillet reste quand même exceptionnel, tellement il a fait mauvais. Non? C’est en effet très rare de connaître un mois d’été déficitaire en matière de température. Ça n’était plus arrivé depuis des années. C’est pour cela que cet été reste dans l’esprit de la population comme une période maussade. Mais cela ne change rien au constat global.

Vincent Devantay, météorologue à MeteoNews. Philippe Maeder

À quand remonte le dernier été en dessous des normes saisonnières? Il n’y en a plus eu depuis les années 2000. Par contre, l’été le plus chaud restera celui de 2003, celui de la fameuse canicule qui avait débuté fin juin et culminé mi-août. Mais les étés 2015 et si l’on remonte plus loin 1976 ont été également très chauds.

«C’est une preuve tangible du réchauffement climatique puisque cette hausse permanente repose sur des observations réalisées sur plusieurs décennies.» Vincent Devantay, météorologue à MeteoNews

Vu que ça n’arrive jamais, est-ce qu’il ne faudrait pas changer les normes? Mais elles changent. Elles portent sur une durée de trente ans afin de lisser des phénomènes exceptionnels, mais sont adaptées tous les dix ans. C’est l’Organisation mondiale de la météorologie (OMM) qui fixe les règles. Actuellement, on se base sur la moyenne des années 1981 à 2010. Dès le début de l’année prochaine, la nouvelle norme sera la moyenne des années 1991 à 2020. L’été 2021 pourrait donc être au-dessus des normes saisonnières actuelles, mais en dessous des suivantes, car elles augmentent de façon régulière.

Cette hausse permanente, c’est la conséquence du changement climatique? Oui, c’est une preuve tangible puisqu’elle repose sur des observations réalisées sur plusieurs décennies et pas juste sur des incidents climatiques qui peuvent survenir une année ou l’autre.

