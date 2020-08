Suisse – L’été 2020 dans le top dix des étés les plus chauds Pour l’été 2020, la température moyenne nationale devrait se situer entre 14 et 14,5 °C, un chiffre supérieur d’environ 1 °C à la norme de 1981-2010.

L’été 2020 ne déroge pas à la règle des dépassements de chaleur, pour le plus grand bonheur des nageurs, comme à la piscine de Renens. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les étés se suivent et se ressemblent. Avec un dépassement de la norme 1981-2010 d’un degré, l’été 2020 est l’un des dix étés les plus chauds depuis le début des mesures il y a 155 ans.

Pour l’été 2020, la température moyenne nationale devrait se situer entre 14 et 14,5 °C, a indiqué MétéoSuisse dans un communiqué lundi. Ce chiffre est supérieur d’environ 1 °C à la norme de 1981-2010. Bien que cela ne fasse pas de l’été 2020 l’un des plus chauds, il poursuit la série d’étés très chauds des trois dernières décennies.

De la moyenne à la forte chaleur

Juin 2020 a atteint une moyenne nationale de 11,8 °C, ce qui est exactement conforme à la norme 1981-2010. De Genève au Sud des Alpes en passant par Sion et Viège, une à trois journées tropicales ont été comptabilisées en juin, ce qui correspond plus ou moins à la norme 1981-2010. Dans le reste de la Suisse, seul Fribourg a enregistré une journée tropicale en juin.

En juillet, la chaleur estivale est restée modérée, avec des conditions météorologiques souvent changeantes. Il n’y a eu que quelques journées tropicales jusqu’à la fin du mois. Une période plus longue de chaleur estivale prononcée ne s’est pas installée avant les derniers jours de juillet.

Au Sud des Alpes, la première vague de chaleur de l’été a commencé le 28 juillet. Elle a duré jusqu’au 2 août. En Valais et en région genevoise, la vague de chaleur a duré du 30 juillet au 1er août. La moyenne nationale pour le mois de juillet a été de 15,4 °C, soit 1,2 °C au-dessus de la norme 1981-2010.

Vague de chaleur en août

Le mois d’août a commencé par une Fête Nationale très chaude. Les températures maximales journalières ont dépassé 34 °C au Nord, alors qu’au Sud, elles sont restées juste en dessous de 34 °C. Le temps est resté très chaud au Sud le 2 août également. Il s’en est suivi quelques journées extrêmement fraîches des deux côtés des Alpes.

Au Sud des Alpes, une deuxième vague de chaleur plus longue s’est installée à partir du 6 août, au Nord à partir du 7 août. La période, avec des valeurs quotidiennes de 30 °C et plus a duré 6 à 7 jours selon les régions.

Deux autres journées tropicales à l’échelle nationale ont suivi les 20 et 21 août. Au Sud des Alpes, la chaleur a persisté jusqu’au 23 août.

Avec une moyenne nationale de 15,7 °C, soit 1,7 °C de plus que la norme 1981-2010, on peut s’attendre à l’un des mois d’août les plus chauds depuis le début des mesures en 1864. Seul le mois d’août 2003, record, a été beaucoup plus chaud, avec une moyenne nationale de presque 18 °C.

Les précipitations estivales sont souvent restées inférieures à la norme 1981-2010, surtout au Sud des Alpes et dans le Jura. Des précipitations moyennes ou excédentaires ont été mesurées en particulier sur la partie centrale et orientale des versants nord des Alpes, ainsi que dans certaines parties du Valais.

ATS/NXP