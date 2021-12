Décisions du Conseil fédéral – L’étau se resserre sur les non-vaccinés La Suisse va introduire dès le 13 décembre un certificat Covid restreint aux seuls vaccinés ou guéris. Pour l’instant, sur base volontaire. Arthur Grosjean

Un nouveau certificat Covid sera ajouté à l’ancien. Il sera réservé aux seules personnes vaccinées ou guéries. KEYSTONE/Christian Beutler

L’Autriche, le pays alpin frère de la Suisse, n’hésite pas à frapper fort pour faire reculer la 5e vague: certificat Covid pour les seuls vaccinés et guéris, lockdown et vaccination obligatoire. Le Conseil fédéral jure ses grands dieux qu’il ne suivra pas cet exemple. Il vient pourtant ce vendredi de s’engager à patte de velours, et pour la première fois, à mettre sur pied un certificat réservé aux seuls vaccinés ou guéris.

Ce que ne dit pas le Conseil fédéral, c’est qu’en rendant opérationnel ce certificat plus strict, il pose aussi les jalons pour un durcissement éventuel de la pratique. Si la 5e vague devait continuer à croître, il y a fort à parier qu’on passera de l’expérimentation volontaire à une imposition dans certains secteurs.

Le nouveau certificat Covid pour les vaccinés et guéris est: Une bonne idée Une mauvaise idée Je ne sais pas Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

En attendant, le Conseil fédéral a édicté plusieurs mesures qui entreront en vigueur lundi, dont certaines vont compliquer la vie des non-vaccinés.

Extension massive du certificat

Le Conseil fédéral étend largement le certificat Covid à l’intérieur. Il sera exigé lors de toutes les manifestations accessibles au public ainsi que pour les activités sportives et culturelles d’amateurs. L’exception pour les groupes fixes jusqu’à 30 personnes tombe. Il faudra présenter son pass sanitaire dès qu’une manifestation dépasse 300 personnes, contre 1000 actuellement. En revanche, il n’y aura pas besoin de présenter son certificat Covid pour les fêtes de famille de plus de dix personnes. L’obligation envisagée devient une «vive recommandation».

Le masque presque partout à l’intérieur

Le certificat Covid actuel ne vous dispensera pas de mettre un masque. Il faudra l’arborer partout à l’intérieur des établissements et installations accessibles au public. Au restaurant aussi si vous vous levez de table. Pour les activités culturelles ou sportives, où le port du masque représente un obstacle majeur comme pour le chant, on pourra s’en passer à une condition: les coordonnées des personnes présentes doivent être collectées.

Télétravail recommandé

Le télétravail est recommandé mais pas imposé. Le Conseil fédéral a retenu la variante la plus légère pour la vie au bureau. Tous les employés (vaccinés ou non) doivent porter un masque s’ils partagent des locaux avec d’autres personnes.

Durcissement pour le test antigénique

Le Conseil fédéral rend la vie plus difficile aux non-vaccinés en raccourcissant la durée de validité du test rapide antigénique. Elle passe de 48 à 24 h. Alain Berset le justifie par un besoin de sécurité accrue vu que la fiabilité de ces tests n’est pas optimale. En revanche, la validité du test PCR reste de 72 h et n’est pas diminuée. Pourquoi? En raison de la Suisse romande, où la rapidité d’obtenir son résultat PCR ne peut pas être garantie.

À noter que, face à l’hostilité des cantons, le Conseil fédéral a renoncé à imposer des tests répétés à toutes les écoles des niveaux obligatoire et secondaire II.

Arthur Grosjean est correspondant politique au Palais fédéral depuis août 2011. Il exerce la profession de journaliste depuis plus de 30 ans. Il a occupé diverses fonctions comme chef de rubrique (Suisse, Genève) et rédacteur en chef adjoint. Plus d'infos @arthurflash

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.