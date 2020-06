Vernier – L’Etat veut toujours construire le nouveau CO du Renard Le Conseil d’Etat genevois a demandé 95 millions de francs pour le nouveau cycle d’orientation CO du Renard, à Balexert, bien que les citoyens ont rejeté la relocalisation des terrains de football au Pré-du-Stand.

Le Conseil d’Etat veut 95 millions de francs pour construire le nouveau cycle d’orientation CO du Renard, à Balexert. La ville de Vernier disposera ainsi d’un établissement mieux placé, malgré le refus populaire de relocaliser les terrains de football sur la zone agricole du Pré-du-Stand (archives). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le Conseil d’Etat genevois veut 94,86 millions de francs pour construire le nouveau cycle d’orientation CO du Renard, à Balexert. La Ville de Vernier disposera ainsi d’un établissement mieux placé, malgré le refus populaire de relocaliser les terrains de football au Pré-du-Stand.

En novembre, le référendum contre le déclassement d’une zone agricole au Pré-du-Stand, dans la commune du Grand-Saconnex, a été accepté à une infime majorité. Cette zone proche de l’aéroport devait notamment accueillir un nouveau pôle de football, libérant ainsi les terrains d’entraînement du Servette FC à Balexert, à Vernier, pour la construction du nouveau CO.

L’argument d’une nouvelle école de 900 places était avancé par le Conseil d’Etat pour faire accepter ce déclassement. «Il n’y a pas de lieu pour le pôle de football. La priorité est toutefois à l’enseignement, le CO du Renard est dans un état de délabrement avancé», a souligné mercredi devant les médias le président du gouvernement Antonio Hodgers.

Le nouveau CO remplacera celui situé aux Platières, également à Vernier. Il sera plus central, proche du nouveau quartier de l’Etang et des transports en commun. Le Grand Conseil doit à présent se prononcer sur l’ouverture du crédit d’investissement.

( ATS/NXP )