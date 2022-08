Fonction publique – L’État veut simplifier les licenciements Le Conseil d’État propose de supprimer les sanctions avant le licenciement d’un fonctionnaire, ainsi que la réintégration obligatoire en cas de mise à la porte abusive. Rachad Armanios

Mauro Poggia, président du Conseil d’État, et Nathalie Fontanet, chargée des RH, ont présenté mercredi le projet de refonte de la loi relative au personnel de l’administration cantonale. LAURENT GUIRAUD

Trop rigides, les outils de gestion des ressources humaines (RH) doivent être modernisés au sein du petit et du grand État. C’est la volonté du Conseil d’État, qui propose au Grand Conseil une refonte de la loi relative au personnel de l’administration. Le but est d’offrir plus «d’agilité» à l’État-employeur, selon la magistrate Nathalie Fontanet, chargée des RH.