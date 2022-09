Grand Genève – L’État veut investir 267 millions dans l’agglomération Le Conseil d’État prévoit plusieurs mesures d’aménagement pour améliorer la mobilité transfrontalière. Le Grand Conseil tranchera. Emilien Ghidoni

L’exécutif genevois va soumettre au Grand Conseil un projet de loi pour moderniser les transports du canton. Au programme: création de nouvelles lignes de trams, deux voies vertes en plus, et la réfection de la place Cornavin. Si ces projets aboutissent entre 2024 et 2028, la Confédération remboursera une partie des frais.

Ce plan ambitieux s’inscrit dans le quatrième projet d’agglomération du Grand Genève (PA4), auquel participent aussi les pôles vaudois et français de l’agglomération. Dans le canton, cela se traduit par 42 mesures d’aménagement. Bon nombre d’entre elles visent à favoriser les transports publics et la mobilité douce. «Ce PA confirme l’engagement du Grand Genève dans sa transition écologique», se réjouit Antonio Hodgers, conseiller d’État chargé du Territoire.

Genève prévoit par exemple la création de deux nouvelles voies vertes. La première s’étendra sur huit kilomètres entre Versoix et Pregny-Chambésy. La seconde, plus courte, couvrira 3,6 kilomètres entre Bernex et la Bâtie. Un autre projet notable est la création de deux nouvelles lignes de tram transfrontalières. L’une ira jusqu’à Ferney-Voltaire, tandis que l’autre reliera Genève à Annemasse. «Les partenaires français financent la partie du tracé sur leur territoire», précise Antonio Hodgers.

La loi prévoit aussi une enveloppe de 75 millions de francs pour les communes devant réaliser elles-mêmes certaines mesures. Une bonne partie de cette somme est destinée à la Ville de Genève, pour le projet de réaménagement de la place Cornavin. Dans la même zone, les rails de tram du boulevard James-Fazy seront déplacés sur la rue des Terreaux-du-Temple. Ces deux modifications compléteront l’extension de la gare Cornavin, non inclue dans le PA4 et dont les travaux débuteront en 2026.

Subvention conditionnelle

La facture totale s’élèvera à 267 millions de francs. Si les projets n’accusent pas trop de retard, la Confédération remboursera 83 millions au Canton. Mais pour cela, le Grand Conseil doit accepter la loi et les oppositions aux travaux ne doivent pas être trop nombreuses. Peut-on être sûr que la subvention sera versée? «Nous sommes confiants, affirme Antonio Hodgers. Toutes les mesures proposées à la Confédération ont fait l’objet de plusieurs évaluations de maturité et de faisabilité.»

Interrogé sur les coûts des aménagements, le chef du Département du territoire affirme qu’ils sont justifiés: «La transition écologique est un investissement pour les générations futures! Les sommes dégagées aujourd’hui serviront aux infrastructures de mobilité efficaces et de qualité pendant des générations.»

