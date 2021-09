Énergies renouvelables – L’État veut confier le monopole des réseaux thermiques aux SIG Le Grand Conseil a adopté deux projets de loi sur l’attribution des mégachantiers liés à la géothermie et à Génilac, entre autres. Le peuple votera. Antoine Grosjean

Aujourd’hui, il existe 130 kilomètres de canalisations apportant le chaud et le froid dans les quartiers. À terme, les 250 km de conduites sont visés. KEYSTONE

Et un monopole de plus pour les Services industriels de Genève (SIG)! La régie publique, qui a déjà l’exclusivité de l’approvisionnement électrique des ménages ou la distribution d’eau potable et de gaz, pourrait aussi décrocher la mise en place et la gestion des réseaux thermiques structurants.

Sous cette locution un brin technocratique se cache un des plus gros défis de ces prochaines décennies pour Genève. Il ne s’agit rien de moins que de remplacer l’utilisation des énergies fossiles dans le chauffage (et le rafraîchissement) des bâtiments par des ressources renouvelables et locales – en particulier la géothermie, la récupération des rejets industriels de chaleur et l’eau du lac. Le Conseil d’État estime que celles-ci pourront à l’avenir couvrir 80% de nos besoins thermiques, et apporter ainsi une contribution majeure à la transition énergétique et à l’objectif de la neutralité carbone en 2050.