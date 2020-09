Projet de décharge – L’État trouve une solution pour valoriser la plupart des mâchefers Ces résidus de l’incinération des ordures ne devraient plus forcément être mis en décharge si les normes fédérales changent. Antoine Grosjean

Actuellement, les mâchefers, résidus de l’incinération des ordures ménagères, sont stockés dans la décharge à ciel ouvert de Châtillon, à Bernex.

Le Canton a trouvé une solution pour réduire fortement la quantité de mâchefers à mettre en décharge. Une grande partie de ces résidus de l’incinération des ordures ménagères pourrait être valorisée au lieu d’être enterrée, à condition que la Confédération accepte de revoir ses normes environnementales. Le projet de nouvelle décharge de mâchefers – pour remplacer celle de Châtillon, à Bernex, qui cessera d’être exploitée l’an prochain – avait suscité une levée de boucliers de la part des communes pressenties pour l’accueillir. Après quatre pétitions et une motion du Grand Conseil, demandant notamment d’étudier la possibilité de recycler ces déchets, le Conseil d’État avait finalement accepté de remettre l’ouvrage sur le métier.

Composés de matières minérales (pierres, verre, porcelaine, etc.), de métaux et de cendres, les mâchefers sont actuellement mis en décharge à ciel ouvert à Châtillon. Seuls 10% des métaux sont extraits pour être valorisés. Ayant procédé à des tests pilotes avec l’aide des Services industriels de Genève (SIG), le Service de géologie, sols et déchets (GESDEC) a réussi à améliorer le processus pour obtenir 15% de métaux valorisables (grâce à une méthode d’extraction novatrice) et 60% de sable largement épuré, qui pourrait être utilisé comme matériau de construction. Ne reste plus que 25% de matières non valorisables, qui finiraient en décharge.

Procédé novateur

«Les normes actuelles fixées par l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED) ne permettent pas d’utiliser le sable des mâchefers, précise Daniel Chambaz, directeur de l’Office cantonal de l’environnement (OCEV). Mais elles n’ont plus de sens aujourd’hui. Avec notre procédé, c’est la première fois qu’on obtient un sable aussi propre.» Selon lui, il contient certes encore des métaux, mais sous une forme qui fait qu’ils ne seront relâchés dans l’environnement que dans des proportions infimes.

«Nous avons été déçus en bien par ces tests, confie le conseiller d’État en charge de l’Environnement, Antonio Hodgers. Nous avons maintenant besoin que la Confédération nous suive et revoie son ordonnance. C’est une nouveauté que Genève apporte dans le débat.» Des discussions sont en cours, mais il faudra sans doute quelques années pour que la législation puisse éventuellement être modifiée. En attendant, il va falloir continuer à stocker la totalité des mâchefers en décharge. Jusqu’en 2019, une partie était exportée dans le canton de Vaud, ce qui a permis d’étendre la durée de vie de Châtillon, mais le contrat n’a pas pu être prolongé. Un accord est en cours de finalisation avec un autre canton. Il s’étendrait sur trois ans. «Mais exporter nos mâchefers n’est pas une solution viable à long terme, estime Antonio Hodgers. Nous devons les stocker chez nous.»

Projet de décharge pas abandonné

La recherche d’un site pour une nouvelle décharge genevoise se poursuit donc. Sur treize lieux identifiés à la base, trois restent en lice: à Satigny, entre le CERN et la frontière française, à Versoix, près de l’autoroute A1 et de la frontière avec le canton de Vaud, et à Collex-Bossy, près de la douane de Collex-Versonnex. Des sondages géologiques seront effectués d’ici à la fin de l’année pour vérifier que ces sites remplissent les critères pour accueillir une telle décharge (sous-sol imperméable et risques limités pour les nappes phréatiques).

Mauvaise nouvelle pour ces communes, qui s’étaient opposées à ce projet de décharge: sa capacité et sa durée d’exploitation – un million de mètres cubes sur trente ans – ne sont pas revues à la baisse. «Ce sont les exigences de la Confédération», justifie Daniel Chambaz. En revanche, si le sable peut être valorisé, la quantité de mâchefers à mettre en décharge diminuera fortement. Les efforts du Canton pour augmenter le taux de tri sélectif, et donc réduire le tonnage d’ordures à incinérer, devraient aussi y contribuer. De plus, précise-t-on à l’État, il ne s’agit plus de stocker les mâchefers à l’air libre comme à Châtillon, mais de les enfouir dans des fosses qui seront recouvertes d’une couche étanche et progressivement tapissées de terre pour que le terrain retrouve son usage initial après trois ou quatre ans.