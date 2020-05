Lettre du jour – L’Etat se plie-t-il devant Pro Vélo? Opinion Michel Barde

Lucien FORTUNATI

Genthod, 27 mai

La saga de la piste cyclable sur le quai Wilson n’est pas finie. Le flou s’ajoute au flou et met en péril l’accès à Genève. La «Tribune» du 23 mai ne l’éclaire pas en écrivant que le Municipal de la Ville a voté en faveur d’une piste cyclable bidirectionnelle «sur les quais de la Rive droite similaire à celle qui existe déjà sur la Rive gauche».

Or elle risque de ne pas l’être puisque le Conseil d’État s’est plié devant les exigences de Pro Vélo d’élargir cette piste à 3,5 mètres alors que celle de la Rive gauche n’a que 2 mètres, ce qui paraît suffisant comme j’ai pu le constater.

Cette piste bidirectionnelle sera-t-elle prise sur le quai proprement dit – comme celle de la Rive gauche, qui laisse deux voies de circulation aux voitures dans chaque sens – ou bien va-t-elle réduire la circulation routière à une seule voie dans chaque sens?

Tel est l’enjeu, où le provisoire se mêle au définitif et vice versa, sans que plus personne n’y comprenne rien. Il faut dès lors rappeler ce qui suit.

Aucun égard pour les personnes âgées ou handicapées qui ont besoin de leur véhicule.

Aucun égard pour les organismes d’aide médicale ou sociale (Spitex, Imad, etc.), qui perdent un temps fou dans les embouteillages.

Aucun égard pour les communes de la Rive droite et pour toute la Suisse dont le quai Wilson est l’unique entrée en ville, surtout avec les gigantesques chantiers prévus à Cornavin, pas plus que pour les livraisons.

Aucun égard pour la Genève internationale, dont les délégués ou les fonctionnaires ne sont pas forcément des adeptes du vélo!

Le Grand Genève pourrait devenir petit…

