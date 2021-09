Recours avec effet suspensif – L’État rend de l’argent à des EMS Des directeurs d’EMS ayant vu leur salaire augmenter sans l’aval de Mauro Poggia, celui-ci a baissé le prix de pension des résidents. Décision suspendue. Laurence Bezaguet

Le DSPS avait diminué le prix de la pension de certains EMS d’un franc par résident. PIERRE ABENSUR

«Il faut saluer le fait que Thierry Apothéloz et le Service des prestations complémentaires (SPC) aient mis fin à la politique du fait accompli pratiquée par les services de Mauro Poggia. Ils ont décidé de suspendre la baisse du prix de pension dans la trentaine d’EMS qui ont recouru contre cette décision», apprécie Me Romain Jordan, qui défend ces établissements.

Pour rappel, le Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) avait diminué le prix de pension de certains EMS d’un franc par résident (notre édition du 14 août). «Parce que le salaire d’une vingtaine de directeur·trice·s a été augmenté sans notre aval, motivait alors Mauro Poggia, patron du DSPS. Ce secteur est certes indépendant, mais il est soutenu financièrement par l’État et ne peut donc pas faire ce qu’il veut!»

En attendant, les EMS ayant fait recours se trouvent aujourd’hui dans une confusion administrative totale. Directeur chargé des assurances sociales et du handicap, Michel Berclaz a récemment contacté Me Jordan, à la demande de Thierry Apothéloz, patron du Département de la cohésion sociale, pour l’informer que son service allait recalculer ses prestations aux EMS. «Les nouveaux calculs seront réalisés début octobre, explique-t-il, et porteront sur la période concernée par la baisse, soit début juillet ou début août selon les établissements. Ces nouveaux calculs n’ont pas pu être effectués pour le mois de septembre, compte tenu de la charge de travail du service.» Un directeur d’EMS rit jaune: «Tout ça pour ça! On va pouvoir revoir toutes nos facturations­…» Au final, c’est la justice qui tranchera. Mais pour Me Jordan «cette suspension permet d’éviter de prolonger un désordre administratif certainement recherché».

Dix ans d’attente

Contacté, Mauro Poggia ne semble pas préoccupé par la confusion administrative: «La situation est très simple. Nous n’avons pas pris une décision applicable nonobstant recours. Donc il y a un effet suspensif pour ceux qui ont fait recours. Mais la position du département n’a changé en rien: soit les directeurs renoncent à ces augmentations unilatéralement décidées contre l’avis de l’État, soit ils voient leur prix de pension diminuer.»

L’affaire traîne selon Romain Jordan: «Alors que nous avons déposé une trentaine de recours au début de l’été dans l’urgence, la DGS n’a toujours pas justifié ses décisions. Pire, elle demande à présent de ne traiter qu’un seul de ces recours afin de ne pas avoir à se justifier trente fois. Or c’est impossible car chaque situation est différente.» Idem pour le dossier sur la réévaluation des salaires des directeurs et les documents demandés, estime Me Jordan: «Ce dossier traîne depuis plus de dix ans! Nous sifflons la fin de la récréation: n’ayant reçu aucune réponse à nos questions, nous allons solliciter le préposé à la transparence afin de contraindre l’État à nous fournir ces documents.»

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler.

