Patrimoine – L’État refuse la démolition de deux immeubles sur la rade Ces bâtiments font partie du plan de site et on leur a récemment trouvé une valeur patrimoniale. Ils doivent être maintenus. Christian Bernet

Cet immeuble, sis 19 rue du Rhône et censé être démoli, sera conservé car il fait partie du plan de site de la Rade. FRANK MENTHA

Le regard qu’on porte sur les choses change au fil du temps. Il en va ainsi des bâtiments et de la valeur qu’on leur accorde. L’État a récemment refusé la démolition-reconstruction de deux immeubles après les avoir réévalués. La Cour de justice, saisi d’un recours des propriétaires, a confirmé ce choix.

Les deux objets se situent entre le Rhône et les Rues-Basses. Le premier est implanté au numéro 1 de la place Bel-Air et tous les usagers du tram passent devant. Ancien siège de la Lloyd’s, il fait pignon entre la rue du Rhône et le quai Bezanson-Hugues. Il appartient à la Zurich Assurances. Le second, au 19 de la rue du Rhône, surplombe la place de la Petite-Fusterie, au débouché du pont de la Machine. Son propriétaire est la Mobilière.