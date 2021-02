Crise du coronavirus – L’Etat prévoit 130 millions de francs pour la culture La culture sera encore soutenue par la Confédération en 2021. L’Etat va mettre à disposition 130 millions de francs au total cette année.

La Confédération met actuellement à disposition 130 millions de francs au total pour 2021. Keystone/Gaetan Bally

L’Etat va continuer à soutenir le secteur de la culture en 2021. La Confédération met actuellement à disposition 130 millions de francs au total pour cette année, a annoncé jeudi le Département fédéral de l’intérieur après une séance du Dialogue culturel national.

Cette rencontre entre Confédération, cantons, villes et communes a porté sur les conséquences de la pandémie de Covid-19 dans le domaine de la culture et sur les mesures de soutien élaborées conjointement par tous les niveaux étatiques. Les participants ont discuté des expériences faites lors de la première phase des mesures de soutien et des défis restant à relever pour surmonter la crise.

La culture est très fortement touchée par la crise du coronavirus, rappelle le DFI dans un communiqué. Dès le début de la pandémie, des mesures de soutien ont été mises en place pour ce domaine, avec des contributions à fonds perdu complétant les mesures destinées à l’ensemble des secteurs économiques.

208 millions

Sur un total de près de 15’000 demandes, 10’000 ont été approuvées l’année dernière. Les cantons, l’association Suisseculture Sociale et les associations faîtières sont compétents respectivement pour l’octroi des indemnisations des pertes financières, des aides d’urgence aux acteurs culturels et des aides financières aux associations culturelles d’amateurs.

Selon le communiqué, les offices cantonaux de la culture ont traité et clôturé plus de 7700 demandes d’indemnisation pour pertes financières l’année dernière. Quelque 5800 d’entre elles ont été approuvées selon des critères uniformes dans l’ensemble du pays.

Les entreprises culturelles et les acteurs culturels ont ainsi reçu plus de 208 millions de francs pour limiter les pertes financières liées à la pandémie de coronavirus. Les cantons et la Confédération en ont assuré le financement à parts égales.

ATS