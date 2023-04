Canton de Genève – L’État pourrait récupérer 40 millions de francs, selon la Cour des comptes L’institution genevoise a présenté mardi son rapport annuel. Elle a reçu 173 dossiers dans son champ de compétences, en 2022. Lorraine Fasler

La Cour constate pour 2022 une augmentation du taux de réalisation de ses recommandations, passant de 58% en juin 2021 à 70% au 31 décembre 2022. TDG

Le nombre de sollicitations reçues par la Cour des comptes connaît une légère baisse. Elle a reçu 173 dossiers dans son champ de compétences, en 2022, contre 207 l’année précédente. Ces objets étaient pour 95% signalés par des citoyens et des citoyennes et 5% par des autorités législatives et exécutives.

Au total, trois examens, qui concernaient des attributions de marché par les TPG et l’Imad, ont été rendus publics et sept rapports d’audit, faisant l’objet de 31 recommandations acceptées à 94%, ont été publiés.

La Cour constate pour 2022 une augmentation du taux de réalisation de ses recommandations, passant de 58% en juin 2021 à 70% au 31 décembre 2022.

Cour des comptes évaluée

À l’occasion de la présentation de son rapport annuel, mardi, l’organe de contrôle a rappelé qu’il s’est lui-même soumis à une évaluation par la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, démontrant ainsi que «l’institution s’intéresse à sa saine gouvernance», comme a tenu à souligner Sophie Forster Carbonnier.

Il ressort de cet examen que la Cour des comptes genevoise est «bien installée dans le paysage cantonal, que son indépendance est reconnue». Les points d’améliorations proposés? Ils concernent la planification des travaux, la communication autour de ses actions et la nécessité d’étayer la manière dont l’organe de contrôle parvient aux conclusions exprimées parfois de manière trop «abruptes» dans ses rapports.

La Cour a également mené une réflexion autour de ses actions. Elle compte un nouveau type d’intervention: l’accompagnement au moment de l’allocation d’aides financières en période de crise. Une offre jugée plus efficace qu’un contrôle «classique» a posteriori. Elle a ainsi permis de corriger des erreurs et abus identifiés dans le traitement des aides financières durant la crise du Covid et a fait part de ses propositions à la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation (DG DERI).

Gains possibles

Parmi les rapports 2022 comprenant des recommandations, se trouve notamment celui sur le dispositif genevois de protection civile qui souffre de «lacunes importantes» et qui méconnaît «les besoins de ses partenaires». Autre exemple marquant à citer: l’audit sur le système de gestion des risques et des alertes du DIP. La culture interne, et en particulier de l’OMP, «n’est pas favorable à la déclaration interne d’incidents».

L’analyse par la Cour de la gestion du contentieux pécuniaire non fiscal de l’État de Genève est, par ailleurs, claire: l’État tarde à récupérer des créances. Plusieurs mesures suggérées par le Cour pourraient permettre de récupérer 35 millions de francs. Concernant les aides financières en cas de rigueur, les recommandations émises permettraient, selon la Cour, un gain de 5,4 millions de francs.

Lorraine Fasler est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2018. Auparavant, elle a travaillé pour RTS info. Elle est titulaire d'un master de l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos @LorraineFasler

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.