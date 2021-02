Effondrement du chiffre d’affaires – L’État pourrait aider l’Aéroport La plateforme a perdu 129,5 millions en 2020. Et 2021 ne s’annonce guère mieux. Son directeur n’exclut pas des aides du Canton, en attendant il renonce à une partie de son salaire. Christian Bernet

André Schneider, directeur General de l’Aéroport de Genève. Yvain Genevay

Longtemps vache à lait du Canton, l’Aéroport pourrait désormais passer la sébile. La plateforme a annoncé mardi avoir perdu près de 130 millions de francs en 2020 à cause de l’effondrement du trafic aérien. Et l’année en cours ne s’annonce guère meilleure. Le morne mois de janvier n’a enregistré que 10% de l’activité habituelle. Son directeur André Schneider ne s’attend pas à une amélioration avant l’été. Conclusion: des aides de l’État ne sont pas exclues.

«Nous sommes en discussion continue avec le Canton depuis cet été et nous étudions plusieurs solutions de soutien», reconnaît le directeur général. Cette aide pourrait prendre la forme d’une ligne de crédit. Rappelons que Cointrin a longtemps été dans le rôle inverse puisqu’il a durant des années partagé la moitié de ses bénéfices avec l’État. L’année dernière encore, en pleine première vague et alors que le trafic était à l’arrêt, ce dernier est venu chercher son dû, soit plus de 42 millions de francs.