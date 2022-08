Développement durable à Genève – L’État offre un diagnostic à 45 PME pour favoriser leur transition écologique Des experts passeront au crible des entreprises ayant répondu à l’appel du Département de l’économie et de l’emploi, afin qu’elles mettent en œuvre des mesures et une stratégie verte. Rachad Armanios

Le Département de l’économie et de l’emploi, dirigé par Fabienne Fischer, veut favoriser la transition écologique du tissu économique genevois. FRANK MENTHA

L’État de Genève soutiendra 45 PME en vue de leur transition vers la durabilité. Le Département de l’économie et de l’emploi (DEE) a proposé qu’un diagnostic complet soit réalisé, afin de mettre en place des mesures personnalisées rapides et à plus long terme. Les entreprises ont répondu à un appel lancé par le département.