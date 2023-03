Soutien aux médias genevois – L’État offre un abonnement numérique aux jeunes pour leurs 18 ans Le gouvernement genevois veut encourager les jeunes citoyens à s’informer sur la vie politique et civique du canton. Laurence Bezaguet

Atteindre l’âge de 18 ans signifie l’obtention de droits civiques et, donc, le devoir de s’informer sur l’actualité politique. Le Conseil d’État souhaite avec ce projet favoriser l’accès à l’information des jeunes citoyennes et citoyens. PIERRE ALBOUY

Le Conseil d’État souhaite motiver les jeunes citoyens à s’informer sur la vie politique et civique du canton. Un projet pilote permet ainsi à chaque jeune qui atteint l’âge de 18 ans de bénéficier d’un abonnement de presse numérique d’une durée d’un an. Ainsi, le gouvernement soutient également d’une manière indirecte les titres de presse payants établis dans le canton.

La chancellerie d’État et les médias concernés procéderont à une première évaluation de cette disposition, déployée en 2023, dès la fin de l’année.

Mesure pionnière

Cette mesure pionnière, validée par le Conseil d’État, serait-elle le fruit de l’heureuse surprise des comptes 2021 de l’État de Genève… qui a trouvé près d’un milliard de francs sous son matelas? Aucun lien, nous répond Thomas Dayer, secrétaire général adjoint à la Chancellerie d’État: «Cette mesure avait déjà été inscrite au projet de budget 2023, l’automne dernier.»

«L’âge de 18 ans est synonyme de majorité et, pour la plupart des jeunes, de premières décisions à prendre en matière d’élections et de votations. Les droits et devoirs démocratiques deviennent alors concrets. Ils s’accompagnent d’une nécessité de s’informer sur l’actualité politique et les enjeux civiques», peut-on lire dans un communiqué.

«Par ailleurs, la presse représentant un pilier du débat public et le fondement d’une démocratie fonctionnelle et forte, elle est garante de l’exercice des droits et des devoirs démocratiques et de la libre formation de l’opinion. En outre, l’accès à la presse écrite permet de développer une culture de la lecture parmi les plus jeunes.»

Contexte médiatique difficile

Afin de répondre à ces constats, et «conscient du contexte difficile auquel font face les médias», le Conseil d’État souhaite favoriser l’information des plus jeunes citoyennes et citoyens tout en soutenant les titres de presse écrite cantonaux; soit la «Tribune de Genève», «Le Courrier», «Le Temps» et «Heidi.news».

«La concertation a permis d’arrêter les modalités qui garantiront la meilleure mise en œuvre possible de cette mesure», se félicite Thomas Dayer. Et sans surprise, les médias saluent cette proposition qui leur permettra de se faire connaître auprès d’un public plus jeune.

Une page du site internet de l’État de Genève est désormais spécifiquement dédiée à cette mesure (monjournal.ge.ch). Elle permet aux jeunes de se faire une première idée de la philosophie de chacun des journaux, et contient un lien pour solliciter un abonnement.

