Sécurité à Genève – L’État nomme un nouveau chef des prisons genevoises Claude Bettex dirigera l’Office cantonal de la détention dès le 1er mai. Il prend la tête d’un secteur en crise. Emilien Ghidoni

La prison de Champ-Dollon (image d’illustration). LMS

Les prisons genevoises ont un nouveau chef. Ce mercredi, le Département de la sécurité et de la santé publique (DSPS) a nommé Claude Bettex à la tête de l’Office cantonal de la détention (OCD). Il dirigera la prison de Champ-Dollon, les six autres établissements de détention genevois, ainsi que divers services. Le haut fonctionnaire gérait déjà Champ-Dollon ad interim depuis 2021.

Âgé de 52 ans, Claude Bettex a été chef des commissaires de police pendant 5 ans. Colonel à l’armée, il a aussi servi en tant que juge au tribunal militaire. Il aura notamment pour mission «d’intensifier la collaboration entre les services centraux de l’office» et de repourvoir les postes vacants au sein de l’OCD, ce dernier ayant enchaîné les démissions et arrêts maladie.

Arrivée en pleine crise

Le nouveau chef des prisons reprend un office en crise. La prison de Champ-Dollon a vu deux de ses directeurs jeter l’éponge ces dernières années. Au sein du corps central de l’OCD, de nombreux employés ont affirmé en 2021 subir des pressions et du contrôle de la part de leur hiérarchie. Enfin, un mouvement de grève des éducateurs du centre de détention pour mineurs de la Clairière a marqué l’actualité en 2022.

Le DSPS indique dans un communiqué que les «compétences professionnelles, les qualités managériales et humaines» de Claude Bettex «lui permettront de relever, avec son équipe de direction et les collaboratrices et collaborateurs de l’office, les multiples enjeux et défis de l’OCD».

