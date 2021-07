Mariage pour tous – «L’État ne doit pas juger la vie privée ou familiale» Karin Keller-Sutter a lancé la campagne de votation du 26 septembre, qui ouvre le mariage civil aux couples gays. Voici ce qui change. Arthur Grosjean

Après avoir défendu un projet sécuritaire sur le terrorisme, Karin Keller-Sutter s’engage sur une loi sociétale avec le mariage homosexuel. Keystone

Du terrorisme à l’amour. Voici le changement de disque rapide qu’a dû opérer Karin Keller-Sutter, la cheffe du Département fédéral de justice et police. À peine sortie de sa votation victorieuse sur les nouvelles mesures policières préventives contre le terrorisme, la conseillère fédérale lance la campagne pour un changement sociétal important: le mariage pour tous. Donc aussi pour les couples homosexuels. Un référendum a été lancé par un comité de représentants de l’UDC et de l’Union démocratique fédérale (UDF) et il a abouti. Le peuple suisse tranchera le 26 septembre.