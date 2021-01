Pyrénées – L’État français mis en demeure de remplacer les ours tués Après la mort de trois plantigrades en 2020, des associations écologistes réclament de nouveaux lâchers dans le massif franco-espagnol.

La France a engagé un programme de réintroduction d’ours venant de Slovénie. Mais la présence du plantigrade dans les Pyrénées est décriée, comme ici lors d’une manifestation à Pau, dans le sud de la France, en 2018. AFP

Une dizaine d’associations défendant la présence de l’ours dans les Pyrénées françaises ont annoncé lundi avoir mis la ministre de l’Écologie et le président de la République en demeure de remplacer les plantigrades tués en 2020 dans le massif franco-espagnol.

«À défaut de réponse rapide, des plaintes seront déposées devant le tribunal administratif pour faire reconnaître une nouvelle fois la carence fautive de l’État dans ce dossier et obtenir une injonction de procéder aux lâchers requis», ont-elles mis en garde dans un communiqué.

Plan Ours 2018-2028

La règle qui prévaut dans le Plan Ours 2018-2028 visant à rétablir la population d’ours dans les Pyrénées est le remplacement du plantigrade si sa mort est provoquée par l’homme.

«Depuis que trois ours ont été retrouvés morts de cause humaine en 2020 dans les Pyrénées (…), nous ne cessons de demander au gouvernement de procéder au remplacement rapide de ces animaux, conformément à l’engagement pris dans le Plan Ours 2018-2028», ajoutent les associations.

Deux mâles et une femelle

En novembre, les autorités espagnoles avaient annoncé la mort de l’ourse Sarousse, «abattue d’un coup de feu». En juin, un autre ours avait été abattu près de la station de ski française de Guzet, en Ariège. Et en avril, c’est l’ours Cachou, un mâle de six ans qui avait été retrouvé mort dans le val d’Aran en Espagne, après avoir été empoisonné selon la presse espagnole.

De part et d’autre des Pyrénées, la présence de l’ours est décriée, parfois combattue, notamment par les éleveurs qui déplorent de nombreuses prédations de brebis.

L’ours des Pyrénées étant menacé d’extinction, la France a engagé dans les années 1990 un programme de réintroduction d’ours venant de Slovénie.

AFP