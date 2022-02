Le Canton est appelé à œuvrer de concert avec la Ville de Genève pour améliorer l’aménagement de la pointe de la Jonction. Une majorité de la Commission de l’aménagement du Grand Conseil a approuvé une résolution en ce sens du libéral-radical Pierre Nicollier. Le texte demande notamment que l’État facilite l’implantation de pontons supplémentaires, la conception d’un système d’information sur le débit changeant du Rhône ou encore un nouveau franchissement pédestre du fleuve.

«Qu’on le veuille ou pas, c’est un endroit attractif et agréable, qui draine beaucoup de monde, sans être assez organisé pour l’accueillir, plaide l’auteur. Pour l’heure, on y marche pieds nus sur du verre brisé, on s’entasse sur des gazons râpés jonchés de déjections canines et cela se fait au détriment du voisinage. Il ne s’agit pas d’interférer dans le projet de parc que la Ville projette sur l’ancien site des TPG, mais d’avoir une vision globale et que la Ville et le Canton travaillent ensemble pour améliorer l’aménagement, sans mettre du béton partout.» Son texte a été coordonné avec un pendant au Conseil municipal.