Soutien aux seniors genevois – L’État économise au moins 200 millions par an grâce aux proches aidants La Cour des comptes estime nécessaire de prendre des mesures pour réorganiser le dispositif de soutien à ces bénévoles. Lorraine Fasler

L’aide de proches aidants retarde de manière significative le recours à l’aide formelle, que ce soit celui aux soins à domicile professionnels ou à une entrée en EMS. GETTY IMAGES

Comment aider davantage les proches aidants des seniors à Genève? Le plus souvent, ils ont entre 50 et 65 ans et secondent un parent vieillissant, un ami ou un voisin dans certaines tâches. Cela prend le plus souvent la forme d’une compagnie, mais aussi de courses, de démarches administratives, de soins, de transports ou encore de prises de rendez-vous médicaux.