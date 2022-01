Lettre du jour – L’État de Genève et les cryptomonnaies Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Conches, 5 janvier

Mes amis, vous pensiez que c’est un génial savant japonais ou un brillant informaticien californien qui avait inventé les cryptomonnaies? Quelle erreur! Elles ont été inventées, il y a bien longtemps, par le Conseil d’État genevois! Je m’explique: il y a, pour nos édiles, deux catégories de citoyens imposables: les locataires de leur logement et les propriétaires.

Les locataires paient un loyer qui est ainsi indirectement déduit de leur fortune imposable. Pour les propriétaires, il leur est compté un loyer équivalent au loyer d’un logement similaire loué dans le même quartier.

Ce loyer, totalement virtuel puisque les propriétaires n’en encaissent pas le premier centime, est ajouté au revenu du propriétaire de la maison ou de l’appartement familial. C’est donc un revenu totalement virtuel qui est imposé comme revenu réel. Quand je vous disais que c’est l’État genevois qui avait inventé la première des cryptomonnaies!

La valeur d’un bien immobilier étant réévaluée tous les dix ans et cette valeur ayant augmenté, j’ai été surpris de recevoir une fiche d’impôts sur laquelle mon «loyer virtuel» avait plus que triplé par rapport à celui des années précédentes. Me voici donc doté d’un revenu virtuel bien plus élevé que mon revenu réel de modeste retraité, tout en habitant le même domicile depuis plus de quarante ans.

Nos élus étant bien plus géniaux que moi, j’ai donc décidé de suivre leur exemple. Je paierai la part d’impôts relative au revenu virtuel qui m’est assigné, en robert. C’est une nouvelle cryptomonnaie, à mon nom, que j’émettrai en faveur de l’Administration fiscale qui, ainsi, pourra toucher sa part réelle du gâteau en monnaie aujourd’hui virtuelle. Chaque robert, actuellement sans grande valeur, vaudra dans quelques années, vu le génie de nos dirigeants financiers, quelques centaines de milliers de francs comme c’est le cas pour la valeur du bitcoin ou autre monnaie de singe.

Je vous recommande donc de vous précipiter à l’achat de roberts car, d’ici peu, vous pourriez vous retrouver multimillionnaires grâce à nos brillants élus qui, jusqu’ici, ont surtout utilisé leur génie à nous plumer comme des dindons!

Bonne et Heureuse Année à toutes et à tous.

Robert Naggar

