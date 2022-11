Crise migratoire à Genève – L’État court contre la montre pour accueillir de jeunes migrants Près de 80 requérants d’asile mineurs non accompagnés pourraient prochainement arriver à Genève alors que le foyer de l’Étoile s’apprête à fermer. Caroline Zumbach

Le foyer de l’Étoile, centre pour requérants d’asile mineurs non accompagnés, devrait fermer ses portes le 30 avril. MAGALI GIRARDIN

Mais où vont donc aller les requérants mineurs non accompagnés (RMNA)? Cette question est au cœur des préoccupations de nombreux collectifs actifs dans ce milieu. Ces derniers se disent inquiets alors que le foyer de l’Étoile (qui hébergeait ces jeunes jusqu’ici) doit fermer ses portes au printemps prochain et que d’importantes arrivées sont d’ores et déjà annoncées.