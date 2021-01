Environnement – L’État célèbre 20 ans de renaturations dans un bel ouvrage Les actions du Canton ont permis de favoriser la biodiversité, d’améliorer la protection contre les crues, mais aussi d’offrir de nouveaux lieux de délassement à la population. Antoine Grosjean

C’est l’un des résultats les plus spectaculaires des renaturations de cours d’eau à Genève. À droite, l’Aire renaturée à Confignon. À gauche, l’ancien canal, transformé en promenade. Fabio Chironi

En vingt ans, le visage des cours d’eau genevois a beaucoup changé. Cela fait en effet deux décennies que le Canton s’est mis à rendre un aspect plus naturel à de nombreuses rivières et nants. Ces renaturations ont permis de recréer des biotopes favorables à la biodiversité et d’améliorer la protection contre les crues, mais aussi d’offrir de nouveaux lieux de délassement à la population.

Pour marquer le coup et tirer le bilan des actions entreprises, le Département du territoire publie un bel ouvrage au grand format richement illustré. «Nous avons voulu mettre l’accent sur les images, sans ajouter trop de texte», confie Alexandre Wisard, chef du Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche. Du texte, il y en a quand même un peu, pour mesurer le chemin parcouru depuis l’époque pas si lointaine où on s’efforçait de canaliser nos cours d’eaux, de les corseter dans des rives de béton avec le vain espoir de les domestiquer.