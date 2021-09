Nuisances aériennes – L’État accusé de bafouer l’initiative sur l’aéroport Les initiants «Pour un pilotage démocratique de l’aéroport» jugent que la volonté populaire n’est pas respectée. Marc Moulin

Mardi 26 janvier 2021. Le hall des enregistrements de l’aéroport de Genève, déserté en janvier dernier à cause du Covid. Alors que le trafic a repris cet été, les riverains de l’aéroport avaient pris goût à cette accalmie. LUCIEN FORTUNATI

«Cette loi est si creuse qu’il est difficile d’en parler!» La charge vient du libéral Jean-François Bouvier et vise le texte par lequel le Conseil d’État compte concrétiser l’initiative «Pour un pilotage démocratique de l’aéroport», voté par le peuple à une majorité de 56% en novembre 2019. Pour la CARPE – une fédération d’une quinzaine d’associations environnementales ou de riverains du tarmac genevois –, ce projet de loi «échoue à mettre en œuvre la volonté populaire et s’avère plus cosmétique qu’efficace», fustige Lisa Mazzone, présidente de la CARPE et conseillère nationale Verte.