Interview de Jean-René Fournier – «L’État a le devoir moral de soutenir la vie et non la mort» Le Valais votera sur l’obligation pour les EMS d’accepter l’aide au suicide; aujourd’hui, celle-ci se pratique dans la moitié des homes du canton. Jean-René Fournier incarne l’opposition à ce changement. Interview. Nicole Lamon

Jean-René Fournier n’hésite pas à mettre en avant ses convictions religieuses pour justifier sa position. Le Nouvelliste/Sabine Papilloud

Des élus de tous les partis – UDC et Centre compris – soutiennent la loi sur les soins palliatifs et l’encadrement du suicide assisté en institution, qui sera votée le 27 novembre. Pas de quoi impressionner l’ancien homme fort du gouvernement valaisan et ancien conseiller aux États PDC Jean-René Fournier, qui a pris la tête des opposants. N’hésitant pas à mettre en avant ses convictions religieuses.