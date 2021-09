Examen des comptes 2020 – «L’État a joué son rôle. Personne n’a été laissé au bord du chemin» Comme chaque année, les députés n’ont pas été tendres avec le Conseil d’État. De quoi agacer Nathalie Fontanet. Eric Budry

Nathalie Fontanet, conseillère d’État chargée du Département des finances et des ressources humaines. LUCIEN FORTUNATI

Le Grand Conseil a entamé jeudi son examen des comptes 2020 du Canton ainsi que, plus «politique», de la gestion du Conseil d’État durant l’exercice. L’occasion pour chaque groupe de dire ce qui ne lui a pas plu dans le travail du gouvernement en passant en revue les 13 politiques publiques de l’État. Agacée d’entendre des critiques alors que l’année 2020 a été marquée par un engagement exceptionnel des collectivités publiques pour limiter les effets de la pandémie de Covid-19, Nathalie Fontanet a donné la réplique.

Tout d’abord à la gauche: «2020 a été une année horribilis, et 417 millions de crédits supplémentaires ont été votés pour répondre à la crise, a notamment déclaré la conseillère d’État. C’était un appui aux entreprises, à l’emploi et au système sanitaire. Alors oui, l’État a joué son rôle. Personne n’a été laissé au bord du chemin.» Le tour de la droite est venu ensuite: «Votre Grand Conseil est le parlement de Suisse qui a le plus de pouvoirs. Vous êtes tout aussi responsables que nous des résultats financiers.»