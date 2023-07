Tour de France dames – L’étape pour Lippert, Kopecky reste en jaune Sur une chaussée détrempée, l’Allemande s’est imposée au sprint, lundi à Mauriac, juste devant la Belge.

Liane Lippert a su dominer les éléments dans cette deuxième étape pour s’imposer devant la porteuse du maillot jaune. AFP

La championne d’Allemagne Liane Lippert a remporté au sprint la deuxième étape du Tour de France Femmes lundi à Mauriac dans le Cantal, où la Belge Lotte Kopecky, deuxième, a conservé le maillot jaune.

Au terme d’un final couru sur une chaussée humide et marqué par de nombreuses chutes, notamment celle spectaculaire de la Néerlandaise Eva van Agt qui occupait la tête de la course, Lippert a remonté Kopecky de justesse. L’Italienne Silvia Persico a pris la troisième place.

Les Néerlandaises Yara Kastelijn, Anouska Koster et Eva van Agt, échappées à 40 kilomètres de Mauriac n’ont été reprises que dans les ultimes virages d’une fin de course chaotique.

Van Agt a lourdement heurté une barrière de sécurité dans une descente alors qu’elle ouvrait la route. La Néerlandaise de l’équipe Jumbo, consciente et se plaignant d’un bras, a rapidement été prise en charge par une équipe médicale.

Plusieurs autres concurrentes ont également chuté mais sans gravité, à l’image de la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, victorieuse en 2022 et favorite à sa succession, qui s’est retrouvée au sol dans l’ascension de la principale difficulté du jour, la côte des Plaines (deuxième catégorie) à 46 km de la ligne.

Deux Suissesses au contact

Les trois Suissesses engagées sur ce Tour, la Genevoise Elise Chabbey, la Bernoise Marlen Reusser et la Zougoise Elena Hartmann, ont terminé l’étape aux 13e, 16e et 54e rangs: Les deux premières à 4 secondes de la gagnante et Hartmann à 1’59’’. Au général, Chabbey et Reusser pointent aux 11e et 13e places, toutes deux à 1’03’’de Kopecky et Hartmann à la 67e place (à 8’17’’).

Mardi, les sprinteuses pourraient être à la fête sur un parcours complètement plat dans sa partie finale et reliant Collonges-la-Rouge en Corrèze à Montignac-Lascaut en Dordogne dans une étape longue de 147,2 kilomètres.

AFP

