Campagne présidentielle française – L’étape genevoise du candidat Barnier Michel Barnier s’est exprimé sur le Brexit devant la Chambre de commerce et d’industrie France-Suisse, étape dans son tour de chauffe présidentiel. Marc Bretton

Michel Barnier sera le seul candidat invité à Genève par la Chambre de commerce et d’industrie France-Suisse. AFP

«Vous chassez ou pas?» «Les Américains ne financent plus…» À l’hôtel Président Wilson, on surprend des bribes de conversations avant l’arrivée de Michel Barnier, candidat à l’investiture du parti Les Républicains pour la présidentielle française. Après Paris, mais avant Cornier, à deux pas de La Roche-sur-Foron, où il fera halte ce soir, l’homme s’est arrêté à Genève à l’invitation de la Chambre de commerce et d’industrie France-Suisse (CCIFS). Objectifs de l’orateur: résumer les péripéties du Brexit et lancer sans y toucher les thèmes de sa future campagne, si son parti le désigne lors de son congrès du 4 décembre.