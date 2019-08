Leste et pétri de contradictions, Voltaire se raconte en bande dessinée

Voltaire en petite tenue, troussant joyeusement une jeune huguenote promise à un grand mariage avec un gentilhomme fortuné. Voilà pour le côté leste du personnage, mis en scène et mis en cases par le scénariste Philippe Richelle et le dessinateur Jean-Michel Beuriot, connus pour leur série en cours «Amours fragiles» (Éd. Casterman). Dans un registre sensiblement différent, tant dans le ton que graphiquement, les deux auteurs belges livrent ici une bande dessinée historique librement inspirée de faits réels.

Leste, Voltaire? Le philosophe des Lumières, qui s’y entendait en conversation galante, a su conquérir plus d’un cœur féminin. Aventures éphémères avec quelques actrices ou liaison de longue durée avec la mathématicienne et femme de lettres Émilie du Châtelet, Voltaire aimait les femmes. Au cours d’un récit qui se déroule entre Genève, Ferney et Paris, Richelle et Beuriot montrent l’amant, mais surtout l’homme pétri de contradictions.

Courtisant les puissants, Voltaire les dénigrait souvent. «Il souffrait de son statut de roturier, lui qui fréquenta beaucoup l’aristocratie», relève Philippe Richelle dans la postface de l’album. «Il n’était pas un défenseur de la démocratie au sens où on l’entend aujourd’hui, il avait un certain mépris pour le peuple. Mais il a par ailleurs, sa vie durant, combattu l’obscurantisme religieux et les excès de la monarchie absolue.»

Complexe, tout en clair-obscur, Voltaire se raconte au cours des quelque cent pages de cet album très documenté. Au Château de Ferney, en 1765, l’auteur de «Candide» reçoit un biographe imaginaire. L’occasion de revenir sur les épisodes marquants d’un parcours qui passe notamment par Genève. Dans la Cité de Calvin, Richelle et Beuriot le confrontent à un certain pasteur Vernet, admonestant son interlocuteur qui vient de s’installer au bout du lac dans une villa magnifique qu’il a rebaptisée «Les Délices». Quelque temps plus tard, ignorant les imprécations de l’homme d’Église qui lui soutenait que «le théâtre putrifie les âmes», Voltaire montera aux Délices sa pièce «Zaïre».

Au même endroit, Richelle et Beuriot montrent l’arrivée de d’Alembert, venu passer trois semaines chez Voltaire pour préparer l’article «Genève» de son encyclopédie. Séduit par le côté ironique et manipulateur de son sujet, Richelle signe un portait contrasté de Voltaire. Plutôt convaincant. Au dessin, Beuriot séduit en utilisant la couleur directe. Sans encrer, il applique de l’aquarelle sur son trait au crayon. «Je me suis inspiré de la peinture rococo pour reconstituer l’époque», confie le dessinateur. Trois ans de labeur pour un résultat des plus plaisants.

«Voltaire. Le culte de l’ironie», par J.-M. Beuriot et Ph. Richelle. Éd. Casterman. 104 p.