Lettre du jour – L’esprit du MCG Courrier des lecteurs

Le Grand Conseil, siégeant ici en mai à l’Organisation Mondiale de la Météo. PIERRE ALBOUY

Mayen d’Arbaz (VS), 14 novembre

Lorsqu’on baigne dans le chaudron, on est comme la grenouille, «tout va bien». Par contre, lorsqu’on n’y est plus et qu’on a les poumons rafraîchis par l’air alpin, celui qui semble régner actuellement au Grand Conseil paraît vicié.

Il semble que ce qui a été déterminant dans l’élection d’un extrémiste de gauche au poste de procureur, aux positions pour le moins contestables sur le deal de rue, soit le vote de certains députés du MCG. Que reste-t-il de l’esprit du MCG que j’ai fondé avec Georges Lettelier pour contrer les magouilles des coquins-copains, sachant la croisade que j’ai menée, avec l’aide des députés d’alors, contre le fléau de la drogue qui ravage la jeunesse?

Quelles étaient leurs motivations? Punir Olivier Jornot en lui envoyant un bobo narguer le PLR?

Le MCG n’a plus d’identité, c’est devenu une auberge espagnole, le MCG est déboussolé. Il n’y a plus de pilote dans cet avion. Quel gâchis! Le MCG n’a de sens que s’il est aligné sur l’axe de la défense des Genevois, notamment dans la lutte contre l’invasion quotidienne des frontaliers, le combat contre les primes de l’assurance maladie qui plombent le budget des familles,[…] et là, c’est le silence radio.

Ce qui doit définir la ligne du MCG est une économie forte pour un social efficace, Genève et les Genevois d’abord!

Je vous l’assure, depuis mon canton d’exil, c’est avec tristesse et consternation que j’observe ce que devient Genève. À tout le moins, en Valais, les bouchons, c’est au bout des bouteilles qu’on les trouve!

Eric Stauffer

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.