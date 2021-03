Portrait – L’Esprit du bois niche à la rue de la Filature Emmanuel Grange, sculpteur carougeois, a fait son nid dans une vieille arcade de la Cité sarde. Fabien Kuhn

M. Emmanuel Grange ébéniste à la rue de la Filature, 22 à Carouge. LAURENT GUIRAUD

On ne les compte même plus, ces badauds qui jettent un coup d’œil furtif dans l’arcade du 22, rue de la Filature à Carouge. Derrière une porte à doubles battants au moins deux fois centenaire s’ouvre une véritable caverne d’Ali Baba: des masques en bois d’origines diverses, un majestueux Christ dépouillé de sa croix et un tableau de Mona Lisa qui toise son monde depuis le mur du fond. Un établi qui soutient un tronc en voie d’écorchement et une statue aux allures féminines qui prend doucement forme. Les 30 m2 de surface sont remplis d’art religieux, d’objets africains, indiens et tout y est à vendre. Le sol est jonché de copeaux de bois qu’une gouge acérée a fait atterrir là.