Déco – L’esprit d’épure du «wabi-sabi» Tous les mois, retrouvez des conseils pratiques de professionnelles pour embellir l’intérieur de votre logement. Morgane Züger Architecte d'Intérieur

Une combinaison d’éléments dans l’esprit «wabi-sabi». ATELIER ZÜGER

Véritable philosophie de vie au Japon, le concept wabi-sabi est au coeur de nombreux domaines artistiques traditionnels comme l’art floral, l’art des jardins, la poterie et même la décoration. Son esprit zen apportera calme et sérénité à votre intérieur. Alors, si pour cette nouvelle année vous aspirez à épurer votre intérieur et à vous reconnecter à l’essentiel, cette notion japonaise est peut-être pour vous.



L’expression wabi-sabi mêle deux principes esthétiques et spirituels, historiquement présents dans la culture nippone. En faisant référence à la plénitude éprouvée lors de la contemplation de la nature, l’expression wabi signifie solitude, simplicité, avec une touche de mélancolie. Sabi, qui est davantage concerné par la trace du temps passé, l’altération et l’usure, désigne la sensation ressentie lorsqu’on peut déceler le travail du temps ou de l’homme sur une chose.



En décoration, on traduira wabi-sabi comme «la beauté des choses imparfaites, impertinentes et incomplètes. C’est la beauté des choses modestes et humbles. C’est la beauté des choses atypiques», selon l’interprétation de Leonard Koren, théoricien de l’esthétisme et architecte. Bien qu’il ne soit pas évident d’assimiler toute la complexité et les subtilités de cette philosophie qui s’entremêlent, voici quelques points clés pour cerner l’essentiel de cette théorie et l’appliquer à votre intérieur.