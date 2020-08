Long métrage d’animation – Yakari le petit Indien s'adapte au grand écran Pour la première fois, le personnage créé par Derib et Job s’aventure au cinéma. Séduit par ce film, le dessinateur vaudois évoque les dates clés de son héros. Philippe Muri

Yakari et Petit-Tonnerre. Le film s’inspire partiellement du premier album de la série. Impuls Pictures

C’est une première. En un peu plus de cinquante ans, jamais Yakari n’avait promené ses mocassins au cinéma. Déjà adapté à la télévision, le petit Indien créé par Claude de Ribaupierre (Derib) et André Jobin (Job) en 1969 s’offre sa première chevauchée sur grand écran dès ce mercredi. Un long-métrage d’animation qui emprunte à l’univers de la BD, en ajoutant de nouveaux éléments. «Franchement, je suis enchanté!» Au bout du fil, Derib s’enthousiasme pour «Yakari, la grande aventure». «Ce projet est né il y a dix ans. Avec Job, on a pu suivre toute l’évolution et donner notre avis sur le scénario. L’esprit de Yakari est totalement respecté.» Cavalier accompli, le dessinateur basé à La Tour-de-Peilz a notamment été sensible aux nombreuses scènes entre son héros et le mustang Petit Tonnerre. Avant d’assister, mercredi à Vevey, à la première du film, il évoque ici les dates clés de son héros.