La prestation de serment du Conseil d'État, le 31 mai à la Cathédrale Saint-Pierre. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Acacias, 17 juin

Terminant son discours par quelques mots plus personnels, Antonio Hodgers, président du gouvernement, a exprimé sa «reconnaissance éternelle» à Genève et celle de sa famille de lui avoir «donné l’asile après un exil forcé de l’Argentine, mais aussi donné l’aide sociale, l’éducation, le travail, l’opportunité d’une vie stable et épanouissante». Chapeau de l’avoir dit!

«Genève sait accueillir, Genève sait intégrer, Genève sait faire sien tout étranger qui adhère à ses valeurs, Genève est ouverte au monde, Genève est humaniste. C’est certainement là la plus grande force de notre République. C’est là l’esprit de Genève. Esprit d’ouverture, de tolérance, de responsabilité aux grands défis du monde. Soyons fiers de notre histoire, soyons à la hauteur de nos ambitions pour l’avenir. Soyons fermes sur nos valeurs», a-t-il déclaré. Retenons chaque mot!

«L’esprit de Genève est humaniste et porteur de dialogue et de paix.»

Le discours de Saint-Pierre, c’est bien entendu d’abord la présentation des objectifs gouvernementaux de législature, mais avec plusieurs de mes collègues, anciens conseillers d’État, la substance de cette conclusion inattendue nous a touchés et m’a fait réfléchir.

La définition de l’esprit de Genève n’est pas simple. Plusieurs personnalités d’ici et d’ailleurs l’ont façonné au fil du temps, en particulier le président Wilson des États-Unis, en installant ici la Société des nations, devenue l’Organisation des Nations Unies.

On cite parfois l’esprit de Genève un peu légèrement en n’ayant retenu que son nom. Une chose est certaine: il est humaniste et porteur de dialogue et de paix. Jaques Vernet, un ancien président du Conseil d’État, intransigeant sur les valeurs humaines fondamentales, espérait que l’esprit de Genève se développe en d’autres et multiples endroits. Sur de telles valeurs, on ne recherche pas le monopole et nous offrons volontiers la marque!

Retenons ce message contenu dans le discours de Saint-Pierre, dépassant une situation personnelle, pour engager une réflexion conduisant à une consolidation, actualisation et meilleure définition pour que vive l’esprit de Genève.

Merci au président du Conseil d’État de l’avoir abordé et à ses collègues de l’avoir, je l’imagine, apprécié.

Claude Haegi, ancien conseiller d’État

