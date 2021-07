Gare de Chêne-Bourg – L’esplanade inachevée exaspère les habitants La verrière, qui n’est pas suffisamment résistante au feu, sera renforcée l’an prochain pour six millions de francs. Marc Moulin

Le cloisonnement actuel de l’esplanade est bien lié au risque de feu, confirment les CFF. FRANK MENTHA

«Ce n’est pas une place, c’est un labyrinthe!» Sur l’esplanade qui surplombe la gare souterraine de Chêne-Bourg, cette passante qualifie ainsi les lieux. Il est difficile de lui donner tort. Traversée par la Voie verte et ponctuée par les accès aux trains, la place est encombrée de toutes parts par des barrières. Elles interdisent l’accès aux 84 dalles vitrées qui éclairent les voies ferroviaires en contrebas, la halte chênoise étant la moins profonde et la plus lumineuse des cinq gares bâties du CEVA.

Or, les piétons auraient dû pouvoir déambuler sur ces plaques de verre. Près du quai, une publicité pour la tour Opale, récemment étrennée à l’extrémité orientale de l’esplanade, en fait en tout cas la promesse: l’image de synthèse montre l’esplanade telle qu’elle était prévue – un vaste espace de libre circulation où les verrières auraient toléré promenades ou jeux d’enfant.