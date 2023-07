Coupe du monde féminine 2023 – L’Espagne et le Japon déjà en huitièmes de finale Les deux favorites du groupe C ont composté mercredi leur billet pour la phase à élimination directe en battant respectivement la Zambie (5-0) et le Costa Rica (2-0). André Boschetti

L’Espagnole Alba Redondo inscrit le troisième but de la large victoire (5-0) obtenue face à la Zambie mercredi à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Trois nouveaux points qui qualifient déjà l’Espagne et le Japon pour les huitièmes de finale. AFP

L’Espagne et le Japon sont les deux premières équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elles comptent six points chacune et s’affronteront lundi prochain (9h) avec comme seul enjeu la première place du groupe C. Un nul suffira à l’Espagne pour terminer en tête.

Dans une rencontre à sens unique, l’Espagne, pour la première fois avec sa star Alexia Putellas, double Ballon d’or mais de retour d’une grave blessure au ligament croisé d’un genou, n’a fait qu’une bouchée de la Zambie (5-0), 77e au classement FIFA.

Les joueuses entraînées par Jorge Vilda ont très vite ouvert la marque sur une belle frappe lointaine de Teresa Abelleira (9e). Jennifer Hermoso (13e, 70e) et Alba Redondo (69e, 85e) ont ensuite signé chacune un doublé.

Le retour de Putellas

La victoire de la Roja valide par ricochet la qualification du Japon. Un peu plus tôt, les Japonaises, qui avaient dominé la Zambie (5-0) lors de leur premier match, avaient fait le nécessaire en battant sans problème le Costa Rica grâce à deux réussites signées Hikaru Naomoto (25e) et Aoba Fujino (27e).

L’autre bonne nouvelle pour les Espagnoles concerne Alexia Putellas. En quête de rythme après une blessure qui l’a éloignée des terrains durant neuf mois, la joueuse du FC Barcelone a levé une partie des inquiétudes sur son état de forme.

Titulaire pour la première fois depuis avril 2022, la double Ballon d’or en titre a régalé avec une passe décisive sur le deuxième but, avant d’être remplacée à la mi-temps par Redondo.

Nation émergente du football féminin, l’Espagne a pourtant vacillé l’an dernier lorsque quinze joueuses ont déclaré ne plus vouloir porter le maillot national en raison de désaccords autour des méthodes du sélectionneur Vilda. Le technicien, soutenu par sa Fédération, s’appuie au Mondial sur un socle de jeunes talents - 17 des joueuses convoquées disputent leur premier Mondial - pour hisser la Roja à la hauteur des investissements récents.

Les Espagnoles, dont il ne s’agit que de la troisième participation à une Coupe du monde (sur 9), n’ont jamais dépassé les huitièmes de finale dans la compétition. Elles avaient perdu contre les Etats-Unis, futurs champions, en 2019 (2-1).

Contre la Suisse en huitième?

L’une de ces deux équipes sera l’adversaire des Suissesses si ces dernières parviennent à prendre, ce dimanche (9h) contre la Nouvelle-Zélande ce point qu’il leur manque encore pour assurer leur place en huitièmes de finale.

