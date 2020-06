Pandémie – L’Espagne déconfinée surveille trois foyers de contagion Alors que le coronavirus poursuit sa marche mondiale, l’Europe est en face de déconfinement. Mais des foyers persistent.

L’Espagne a été lourdement frappée par le coronavirus. Keystone

L’Espagne n’a enregistré que trois morts du nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, mais surveille de près trois foyers de contagion qui sont préoccupants, a annoncé jeudi le Ministère de la santé. Dans un des pays d’Europe les plus frappés par la pandémie mais qui a suffisamment réduit la contagion pour déconfiner toute la population dimanche dernier, le ministère a annoncé 28’330 décès dus au Covid-19, trois de plus que la veille et 11 de plus en une semaine. Le nombre des cas confirmés s’élève à 247’486 pour 47 millions d’habitants.

Mais les autorités sanitaires ont détecté «des foyers que l’on suit avec beaucoup de soin» et dont certains «nous préoccupent par leur ampleur», a déclaré l’épidémiologiste en chef du Ministère de la santé, Fernando Simon.

Foyers «à risques»

Trois d’entre eux sont considérés comme «à risque», a-t-il poursuivi. En Aragon, dans le nord-est, «250 cas ont été détectés», presque tous parmi des travailleurs saisonniers présents pour la récolte des fruits. À Malaga, sur la côte méditerranéenne, 89 cas ont été découverts dans un centre d’accueil de la Croix Rouge. Le troisième foyer, moins important, se trouve dans la région septentrionale de Cantabrie, sur l’Atlantique.

Les autorités contrôlent néanmoins «une grande partie de la transmission du virus en Espagne» et ont «une capacité de réaction bien plus rapide» qu’au début de l’épidémie, a assuré le Dr Simon.

«C’est un peu pénible»

Interrogé sur l’interdiction de rendre visite aux pensionnaires des maisons de retraite rétablie dans la région de Madrid, le médecin a jugé «bienvenu tout ce qui se fait pour réduire les risques dans ces résidences» où la population a souvent été décimée par la pandémie. Selon plusieurs médias, au moins 27 résidences de Madrid ont rétabli l’interdiction de visite.

A la résidence Doctor González Bueno, dans le nord de la capitale, Rafael Salcedo, 60 ans, n’a pu voir son père que dans le jardin, un jour de grande chaleur. «C’est un peu pénible, mais ce sont des mesures prises pour son bien», a-t-il déclaré à l’AFP-TV.

Jeudi, la chambre des députés a approuvé à une large majorité le décret qui fixe les règles de comportement après le déconfinement. Le texte impose notamment le port du masque dans les endroits fermés et à l’air libre quand il n’est pas possible de maintenir une distance de sécurité d’un mètre et demi avec les autres.

( AFP/NXP )