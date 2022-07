Genève, Nyon et France voisine – L’espace transfrontalier comptera

1,3 million d’habitants en 2050 L’Office cantonal de la statistique fait état d’une croissance démographique de moins de 1% et d’un vieillissement de la population en partie compensé par l’arrivée de frontaliers. Olivier Bot

La foule dans les rues basses en pleine pandémie. LAURENT GUIRAUD

«Selon les projections démographiques réalisées cette année, de 191’000 à 390’000 habitants supplémentaires sont attendus à l’horizon 2050 dans l’Espace transfrontalier genevois, à savoir le canton de Genève, le district de Nyon et la zone d’emploi du Genevois français.» L’Office cantonal de la statistique (OCSTAT) vient de publier sa dernière étude prospective sur l’accroissement de la population du bassin genevois. Pour l’OCSTAT, «la croissance de la population serait ainsi comprise entre 16% et 28% par rapport à la fin 2018. Quel que soit le scénario retenu, le rythme de progression annuelle de la population projeté se situerait entre + 0,6% et + 1,1% et reste inférieur à celui observé depuis 1999 qui était de + 1,3%.»

D’après le scénario moyen de cette étude, «le seuil des 1’250’000 résidents serait atteint en 2044 et l’Espace transfrontalier genevois compterait 1’308’000 habitants en 2050. En présence de circonstances démographiques favorables, le seuil de 1’250’000 serait franchi dès 2038. L’essor démographique de l’Espace transfrontalier genevois dépendra essentiellement des nouveaux arrivants dans le territoire. Ces derniers étant en général plutôt jeunes, ils contribuent à réduire le vieillissement de la population et à l’accroissement du niveau de fécondité.



Quelle que soit l’ampleur de l’immigration, le vieillissement de la population est inévitable. L’effet des deux baby-booms qui ont eu lieu au cours des années 1940 et 1960 explique la forte accélération du vieillissement de la population durant les années à venir. Selon le scénario moyen, la population des 65 ans ou plus passerait le cap des 200’000 personnes dès 2031 et le nombre de résidents appartenant au «quatrième âge» (personnes de 80 ans ou plus) doublerait d’ici à 2043.



Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.