Lettre du jour – L’espace public Courrier des lecteurs

Laurent Guiraud

Genève, 28 mai

Bravo pour avoir enfin libéré le quai des Bergues du trafic motorisé; les habitants du quartier, la population genevoise avide de flâner le long des cours d’eau urbains et les touristes seront reconnaissants.

Dans un même élan, l’État et la Ville de Genève aménagent quelques «zones de rencontre»; concrètement, une dizaine de rues et tronçons seront limités à 20 km/h.

L’effort peut être salué, mais il est douteux que ce genre de fragmentation de rues soit vraiment bénéfique à long terme.

Pourquoi ne pas créer des vraies zones, dignes de ce nom, piétonnes et «de rencontre», autour des écoles, des EMS et des places dans les quartiers résidentiels, comme il a été concrétisé autour de l’école du Pâquis ou, de façon exemplaire, au quartier des Vergers à Meyrin?

En réalisant des espaces publics dédiés aux piétons et à la mobilisation active, Ville et Canton encouragent les jeunes et toute la population à favoriser la pratique de cette dernière, comme ils l’ont réalisé avec l’aménagement des nouvelles voies cyclables.

On pourrait s’inspirer aussi – une fois n’est pas coutume – de la ville de Berne, plus petite que Genève, mais dotée de plus de 120 rues aménagées en zone de rencontre, ou alors de Paris, qui a libéré des zones et quartiers entiers pour les piétons ces dernières années – même les Champs-Élysées sont, tous les premiers dimanches du mois, libérées du trafic motorisé et ainsi rendus à la population entière!

Soyez plus courageux, les élections des grandes communes genevoises ont démontré que la majorité des Genevois serait prête: 8 parmi les 10 plus grandes communes sont dorénavant gouvernées par une majorité d’Exécutifs sensibles à ces solutions.

Dominik Erni