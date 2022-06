Tout comme la conquête de l’Ouest avait ses cow-boys et ses shérifs, la conquête de l’espace a connu ses pionniers, astronautes russes et américains. Désormais, des chercheurs souhaitent jouer ce rôle. C’est en tout cas l’un des objectifs poursuivis à l’Observatoire de Genève. Mais ces pionniers-là, s’ils veulent toujours découvrir de nouveaux «mondes» – en particulier les fameuses exoplanètes – ont aussi pour nouvelle ambition de conquérir le public.

Le phénomène n’est pas totalement nouveau. La science s’ouvre toujours plus sur l’extérieur, afin de mieux faire comprendre les buts qu’elle poursuit. Fini les blouses blanches et les cheveux hirsutes qui, derrière leurs lunettes, se penchent sur leur écran d’ordinateur, confinés dans leurs locaux. Leurs savoirs, mais aussi leur passion, leur enthousiasme, ils veulent les partager avec le plus grand nombre.