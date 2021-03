Arnaque – L’escroquerie aux panneaux solaires gagne la Suisse romande Comme en France depuis quelques années, des malfrats vendent des équipements à des prix excessifs et en usurpant parfois les logos d’organismes de référence. Philippe Rodrik

D es opérations de démarchage, actuellement menées en Suisse pour vendre des panneaux solaires à des prix abusifs (photo d’illustration). Chantal Dervey

Alerte! Des margoulins font flamber les prix de leurs panneaux photovoltaïques, en Suisse. Dans leurs activités de démarchage, ils ciblent de préférence des familles, propriétaires de logements du type maison individuelle. Leurs méthodes rappellent étrangement celles de malandrins actifs en France, depuis une demi-douzaine d’années.

Des spécialistes de Swissolar, l’Association des professionnels de l’énergie solaire, ont déjà constaté des dépassements dans les prix usuels oscillant entre 50% et 100%. «J’ai pu observer, récemment, une installation de 3 kW proposée à 24’000 francs. Tandis que le prix brut d’un équipement d’une telle puissance, avant toute subvention ou déduction fiscale, se situe le plus souvent entre 10’000 et 15’000 francs», rapporte Leo-Philipp Heiniger, coordinateur romand de Swissolar.

Organisation rodée

Les opérations de démarchage, actuellement menées en Suisse pour vendre des panneaux solaires à des prix abusifs, laissent apparaître un certain degré d’organisation. À notre connaissance, des centres d’appels effectuent un premier défrichage au sein de la population helvétique, puis vendent à des clients les noms et adresses de ménages contactés, supposés prêts à l’acquisition de panneaux solaires. Les équipements le plus souvent proposés s’adressent à des ménages.

Ces vendeurs sont habiles. Ils adaptent l’offre en tenant compte des disponibilités financières des propriétaires, des appareils utilisés et même des envies de voiture électrique. Leur but, multiplier les critères afin d’avoir les arguments les plus porteurs. Ils n’hésitent pas à faire pression, en invoquant des délais liés aux soutiens financiers officiels des collectivités publiques.

Leo-Philipp Heiniger, coordinateur romand de Swsissolar. DR

«En exploitant les informations fournies par les centres d’appels mandatés, des agents commerciaux se rendent au domicile des acquéreurs potentiels et s’efforcent d’obtenir des signatures de contrats immédiates. Ils évoquent le risque, en cas de perte de temps, de ne pas bénéficier du soutien financier des pouvoirs publics», indique Leo-Philipp Heiniger. La Confédération subventionne l’investissement dans des équipements solaires. Il s’agit du système de «rétribution unique», un forfait. À savoir, dès le 1er avril, 1840 francs pour du 3 kW, 2600 francs pour du 5kW et 3740 francs pour du 8 kW.

À cela s’ajoutent souvent des subventions communales ou cantonales. L’investissement «solaire» peut être déduit de la déclaration fiscale, dans la plupart des cantons. Des ingrédients de politique énergétique, relativement comparables, stimulent en France déjà depuis une demi-douzaine d’années des méthodes de démarchage tout à fait similaires. Du «copié-collé» comprenant en plus des abus de noms et de logos d’organismes de référence, comme ceux de Swissolar et de SuisseEnergie (émanation de l’Office fédéral de l’énergie), servant de caution aux démarcheurs, selon les témoignages recueillis.

Pas d’affolement

Observateur privilégié dans cette affaire, l’organisation Swissolar estime toutefois que la situation actuelle ne justifie pas le moindre affolement. Ou un quelconque relâchement dans le civisme énergétique des citoyens helvétiques. Le conseiller national Roger Nordmann (PS/VD), président de cette association, rappelle en plus qu’un moyen très simple permet de se protéger: n’accepter que les offres d’entreprises labellisées Pros du solaire: «Ce label, géré par Swissolar, est soutenu par la Confédération et 490 entreprises sont certifiées.» La Fédération romande des consommateurs (FRC) n’a d’ailleurs elle-même eu connaissance que de «cas isolés» d’abus dans la vente de panneaux solaires. Quelques dizaines de familles n’ont dû y être confrontées en Suisse jusqu’à maintenant. La nécessité de donner l’alerte n’inspire cependant aucun doute, au regard d’incidents récents dans l’Hexagone.

«Des sociétés pratiquant la vente de panneaux photovoltaïques, et dont les méthodes avaient parfois donné lieu à de sévères condamnations, poursuivent leurs activités en changeant de raison sociale», signalait encore en janvier dernier Charlyves Salagnon, avocat français spécialisé dans le droit de la consommation et des contrats. Le juriste dénonçait alors «du blanchiment de réputation», de la part de sociétés de démarchage proposant des panneaux photovoltaïques.