La décision est tombée de façon abrupte, samedi. Pour la deuxième année consécutive, les festivités de l’Escalade sont annulées. Adieu fifres, tambours, cortèges, marchés et visites des lieux historiques de la victoire sur les Savoyards.

Abo Cortège historique Pourquoi le cortège de l’Escalade a été annulé Ces ennemis-là avaient été terrassés en une nuit. Le Covid, lui, est d’un tout autre calibre. Sournois, invisible, il se met en veilleuse pour mieux muter et repartir à l’assaut de nos défenses naturelles. Surtout quand le froid revient. Mais pourquoi diable les mercenaires du duc Charles-Emmanuel Ier n’ont-ils pas lancé leur assaut en été?

«Cette décision n’a pas été prise de gaîté de cœur et ses premières victimes sont sans conteste les milliers de membres de «La 1602» et de bénévoles qui avaient travaillé sans relâche pour offrir une belle fête aux Genevois.»

Les «armes» pour combattre l’insaisissable virus sont connues. Point d’arquebuse, de pique ou de marmite, mais un vaccin, un masque et des règles de distanciation. Un petit arsenal qui, d’ailleurs, ne suffit pas à éradiquer le mal, tout juste à enrayer sa propagation et atténuer ses effets parfois dévastateurs sur notre santé.

Alors que la pandémie revient en force, des organisateurs ont néanmoins pris le pari de maintenir leur manifestation. On pense aux Automnales, au Festival Electron, à la Course de l’Escalade… Le tout avec des mesures de sécurité strictes qui ne sont d’ailleurs pas aisées à faire respecter.

La Compagnie de 1602 n’a pas souhaité courir ce risque. On le regrette bien sûr, mais peut-on le lui reprocher? Aucunement, car cette sage décision n’a pas été prise de gaîté de cœur et ses premières victimes sont sans conteste les milliers de membres de «La 1602» et de bénévoles qui avaient travaillé sans relâche pour offrir une belle fête aux Genevois.

Ce n’est, espérons-le, que partie remise. Et si, comme en 1903 – le Conseil d’État avait annulé le cortège historique de 1902 pour cause de grève générale – on l’organisait en juin prochain, cette Escalade?

