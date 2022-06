Post tenebras lux! – L’Escalade s’affiche en noir et blanc La 44e édition, au programme les 3 et 4 décembre, est lancée. Illustrée par Fabian Menor, elle revendique sa normalité au sortir de la pandémie. Pascal Bornand

Une affiche, un président (Jerry Maspoli) rassuré et un auteur (Fabian Menor) à découvrir. LDD

C’est devenu, au fil de ses éditions, une forme de rituel. La Course de l’Escalade, c’est d’abord une affiche. Une griffe. Un trait qui donne le ton, qui trace un chemin, qui mène au but. Après celle, «covidienne», du dessinateur de presse Chappatte, voici celle de Fabian Menor, la figure inspirée de la nouvelle génération des bédéistes genevois. Elle vient d’être dévoilée. Elle lance l’idée d’une course revenue à la normalité.