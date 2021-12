Course de l’Escalade – L’Escalade revient masquée et sous la pluie Ce week-end, c’est le grand retour de la course préférée des Genevois. La météo et la pandémie ont-elles eu raison de l’événement? Récit. Léa Frischknecht Texte , Pierre Albouy Photo

Peu clémente, la météo a légèrement terni le retour de la Course de l’Escalade, samedi 4 décembre. PIERRE ALBOUY

C’est un rendez-vous qui, en temps normal, ne se manque pas. Encore moins après une année de pause. Annulée en 2020, la Course de l’Escalade fait, ce week-end, son grand retour. L’occasion pour les grands sportifs de mettre deux ans d’entraînement à profit. Ou de s’y remettre gentiment, pour les moins aguerris. En raison de la crise sanitaire, l’Escalade se court cette année à effectif réduit: 20’000 personnes contre plus de 45’000 en 2019. Pour être sûr d’avoir sa place au départ, les dossards, eux, ont été achetés en octobre, le jour de l’ouverture des inscriptions. Départ samedi à 17 h 31 pour la dernière course du jour.