Course à pied et santé – L’Escalade remet sur pied ses entraînements en commun Réduit à quatre étapes, ce nouveau cycle démarre ce dimanche à Meyrin. Plus que jamais, il est destiné aux débutants, aux enfants et aux familles. Pascal Bornand

Une semaine avant la course, le dernier entraînement aux Bastions attire généralement la foule. MAGALI GIRARDIN

C’est le temps retrouvé de la Course de l’Escalade, sans peur et sans restriction. Après l’annulation de l’épreuve en 2020, au plus fort de la pandémie, puis une 43e édition contingentée l’an passé, c’est le retour espéré à la normalité. Une autre fièvre monte – un retour de flamme. Elle s’échauffe dans les rues, elle se mesure au bureau, en famille ou entre copains, elle brûle les lèvres. «Tu la fais, on la fait?»