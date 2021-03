Inondations – Les zones inondées s’étendent dans le sud-est de l’Australie Des pluies diluviennes s’abattent toujours sur le sud-est du pays. Les autorités envisagent l’évacuation de milliers d’habitants supplémentaires.

Le gouvernement a précisé que deux hélicoptères seraient utilisés pour hélitreuiller les habitants bloqués dans des zones reculées. AFP

Les inondations sur la côte orientale de l’Australie sont «loin d’être terminées» et se sont étendues, ont averti les autorités du pays, qui envisagent mardi l’évacuation de milliers d’habitants supplémentaires. Des pluies torrentielles s’abattent depuis des jours sur le sud-est de l’Australie, faisant gonfler les cours d’eau de Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé.

Un nouveau déluge a aggravé la situation et étendu les zones touchées dans la nuit de lundi à mardi, et les résidents des abords nord-ouest de Sydney se préparaient à quitter leurs maisons face à la montée des eaux. «Comme nous l’avions conseillé hier, 18’000 personnes ont été évacuées et, malheureusement, nous avons averti 15’000 personnes de plus de la possibilité d’une évacuation», a déclaré la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian.

On ne faisait état d’aucun décès, et d’aucune personne grièvement blessée. Les forces de défense australiennes vont se joindre aux opérations de secours mardi, a annoncé le gouvernement en précisant que deux hélicoptères seraient utilisés pour hélitreuiller les habitants bloqués dans des zones reculées.

État d’alerte météorologique

«Malheureusement cette situation est loin d’être terminée», a averti dans un tweet pendant la nuit de lundi à mardi le Bureau de météorologie, tandis que la moitié de Nouvelle-Galles du Sud est en état d’alerte météorologique.

Lundi, huit millions d’habitants avaient été invités à éviter les déplacements non nécessaires et à travailler de chez eux quand ils le peuvent. Certaines zones ont reçu 250 mm de précipitations en 24 heures. Le contraste est grand avec la fin 2019, quand cette région avait été confrontée à des feux de forêt sans précédent et à des restrictions d’eau, en raison d’une longue période de sécheresse.

Les services de secours ont jusqu’à présent répondu à plus de 10’000 appels à l’aide et mené quelque 850 opérations de sauvetage. Les chercheurs ont averti que l’Australie devrait être particulièrement exposée aux phénomènes météorologiques extrêmes en raison du réchauffement climatique.

AFP