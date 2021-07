Ligne à haute tension – Les Zappellaz voient leur avenir assombri par un pylône géant Propriétaire de la ferme des Crétillons à Chalais (VS), la famille Zappellaz aura un géant d’acier juste devant ses murs. Écœurés par un combat sans fin, ils craignent de devoir tout quitter. Julien Wicky

Alain et Émilie Zappellaz, propriétaires de l’Arche des Crétillons, et leurs quatre enfants (de g. à dr), Théo, Maël, Méline et Emma risquent de devoir tourner le dos à leur exploitation à cause d’un pylône érigé sur leur terrain. Sedrik Nemeth

Quand ils posent pour le photographe, Émilie et Alain Zappellaz et leurs quatre enfants doivent se contenir pour ne pas sourire. Cette famille que rien ne semble pouvoir ébranler oublierait presque qu’elle est sur le point de perdre un combat entamé il y a près de quinze ans. Dans quelques semaines, un pylône de près de 100 mètres de haut sera érigé juste à côté de leur ferme agritouristique, l’arche des Crétillons à Chalais (VS), qui est aussi leur maison et leur projet de vie où leurs enfants ont grandi.

Et même s’ils peuvent théoriquement rester sur place, ils ne se voient pas vivre sous un géant d’acier de cette nouvelle ligne à très haute tension entre Chamoson et Chippis qui transportera 380’000 volts. «La valeur limite de rayonnement n’est comme par hasard plus dépassée juste au niveau du mur de la ferme et des chambres des enfants. Je ne vois pas comment on peut accepter de rester là-dessous. Et on pense aussi à nos animaux», soupire Émilie. Alain en rajoute: «Et même si on le voulait, on ferait face tous les jours à notre défaite et à cette agression. Il y a la crèche au pied du sapin et nous, on sera la ferme au pied du pylône.» L’esprit de Noël, la joie et les cadeaux en moins. Et s’il faut déménager et ne plus habiter sur place, c’est toute l’organisation de la ferme qu’il faudra repenser. Et vendre, au vu de la taxation agricole, c’est la perte assurée de l’investissement d’une vie. Quand il s’agit d’évoquer ce futur incertain, Alain n’a qu’une formule: «Franchement, c’est la m****.»